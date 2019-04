Køyrde på syklist i fylla

Ein sogning i 60-åra er tiltalt for å ha køyrt på ein syklist i mai i fjor. Mannen var rusa på alkohol då ulukka skjedde, og han stoppa ikkje for å hjelpe syklisten. Han er også tiltalt for å ha sagt ukvemsord og for å ha forsøkt å skalle ned ein politimann då politiet kom for å hente han etter fyllekøyringa.