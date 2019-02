Køyrde moped i rusa tilstand

Ein mann i 40-åra frå Sunnfjord er dømt til fengsel i atten dagar for moped-køyring i rusa tilstand. Midt på dagen i januar i år, blei mannen stoppa av politiet. Blodprøva synte at han hadde brukt bedøvande medisinar og at han slett ikkje var i stand til å køyre moped. Han må også ut med 10.000 kroner i bot.