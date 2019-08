Køyrde med overlasta køyretøy

To førarar blir melde til politiet for å ha køyrt med overlasta køyretøy etter ein kontroll på Håbakken kontrollstasjon, melder Statens vegvesen. Eit føretak blir meldt til politiet fordi dei ikkje hadde montert fartsskrivar i bilen dei brukte. Ein førar blir meldt til politiet for brot på køyre og kviletida.