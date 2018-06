Køyrde med dårlege bremser

I samband med ein kontroll av tunge køyretøy på Håbakken i Lærdal i går vart ein norsk førar meld for brot på køyre- og kviletida. I same kontrollen fekk eit norsk vogntog bruksforbod på grunn av dårlege bremser og ei rekkje tekniske manglar. Tre andre norske vogntog fekk reaksjonar for tekniske manglar på lys, bremser og dekk.