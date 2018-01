Køyrde inn på pallen

Andrine Mårstøl (Haugen) køyrde inn til ein 2. og ein 3.-plass under søndagens Super G-renn i Olympiabakken på Hafjell. Lagkamerat Åge Solheim noterte seg for to fjerdeplassar i storslalåm under CIT Arnold Lunn World Cup i austerrikske Reiteralm.