Køyrde i 131 i 80-sona

Fjordane tingrett har dømt ein mann i 50-åra til fengsel på vilkår i 15 dagar for å ha køyrt for fort. For snart tre veker sidan vart han målt tl 131 kilometer i timen i 80-sona på riksveg 5 mellom Naustdal og Florø. Målinga vart gjort medan mannen køyrde forbi to bilar. Han må og betale ei bot på 12.000 kroner og blir utan førarkort i ti månader.