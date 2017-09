Køyrde i 120 km/t på E39

Ein bilførar fekk beslagt førarkortet under ein fartskontroll på E39 i Gaular torsdag. Vedkomande køyrde i 120 km/t. I tillegg vart det skrive ut heile 21 forenkla forelegg for høg fart. Den raskaste her køyrde i 111 km/t. I tillegg miste også ein annan bilførar lappen fordi vedkomande hadde for mannge prikkar.