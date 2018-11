Køyrde for fort



Ein sogning i 40-åra må klare seg ti månader utan førarkort. Mannen vart målt til 108 km/t under forbikøyring i ei 60-sone ved Byrkjelo like før jul i fjor. Sogningen må i tillegg betale 14.000 kroner i bot. Fengselsstraffa på 18 dagar blir utsett med prøvetid på to år.