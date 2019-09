Køyrde bil i hasjrus

Ein mann busett i sunnfjord må betale 40.000 kroner i bot. Mannen i 30-åra køyrde ein ettermiddag i juni bil, sjølv om han var påverka av hasj. Han vart også dømd for å ha kjøpt hasj og for å ha røykt marihuana. Fengselstraffa på 21 dagar blir utsett med prøvetid på to år. Han må også klare seg eitt år og åtte månader utan førarkort.