Køyrde av vegen

Ein person er send til sjukehus etter at ein motorsykkel har køyrt av vegen ved Grimsbø på E39 i Jølster. Politiet fekk melding om ulukka like etter klokka 11.30. Dei kan førebels ikkje seie noko om årsak til ulukka, men melder at føraren var bevisst då han vart frakta til sjukehuset.