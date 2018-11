Køyrde åtte mil i fylla

Ein sogning i tjueåra er dømd til fengsel i 30 dagar etter at han i september køyrde over åtte mil med ein promille på 1,6. Turen enda i grøfta. Mannen må klare seg to år og fem månadar utan førarkort. Han må også betale 25.000 kroner i bot.