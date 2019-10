Kontraktar for 3,3 milliardar

Equinor skriv i dag kontraktar for 3,3 milliardar kroner i samband med bygginga av Noregs første flytande havvindanlegg, Hywind Tampen. Turbinane for anlegget skal bli sett saman i Gulen og det er venta at prosjektet vil skape ein stad mellom 1500 og 3000 årsverk.