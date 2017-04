Kongevegen over Filefjell har fått EU sin kulturminnepris

Frå pressemeldinga: Kongevegen over Filefjell går frå Lærdalsøyri ved Sognefjorden via Filefjell og ned til Valdres. Undervegs får dei vandrande ei rekkje vandre- og kulturopplevingar. Den 100 kilometer lange strekninga er ein del av den første køyrevegen mellom Aust- og Vestlandet, og vart laga for hest og kjerre på slutten av 1700-talet. Seinare har store deler av vegen blitt lagt om eller er grodd att og gått ut av bruk. I 2009 starta Statens vegvesen og fleire samarbeidspartar eit formelt prosjekt for å reetablere vegstrekninga som ein kulturhistorisk vandreveg.

«Dette kombinerte kultur- og landskapsprosjektet er av høgaste kvalitet og har hatt eit stort fokus på best mogleg praksis i gjennomføringa», skriv juryen. Prosjektet var basert på forsking og grundige forundersøkingar, noko ein ser att i detaljane. Til dømes er spikrane i brukonstruksjonane nøyaktige kopiar av spikrar funne langs kongevegen.

Sherpaane i Nepal er dyktige til å tørrmure med stein, eit handverk som i stor grad er borte i Norge. Dei vart difor hyra inn til å utføre mykje av restaureringsarbeidet. For å sikre at kunnskapen for framtida også skulle verte forankra i lokalsamfunnet, heldt prosjektet fleire veghistoriske tørrmuringskurs, der deltakarane fekk arbeide saman med sherpaane. To tyske Wandergessellen (omreisande, tradisjonelle handverkarar) hjelpte til med bygginga av dei historiske bruene. Prosjektet har dermed opna for dialog og utveksling av kunnskap over kontinent.

«Ved å invitere dyktige handverkarar frå Nepal og Tyskland inn i prosjektet, har kontakten mellom desse ekspertane og Norge vorte etablert, og dermed har tradisjonelle handverk og teknikkar kome fram att og vorte delt på ein naturleg måte», skriv juryen. Prosjektet er eit døme på korleis ein kan utveksle kunnskap mellom regionar og korleis bringe saman ulike interessentar frå eit større nettverk.

Juryen legg vekt på viktigheita av at «dette er gjenopplivinga av ei historisk rute og dei gløymde spora undervegs. Det er ikkje eit nybygg, men ei revitalisering av eit kulturminne som er nært knytt opp mot stadar og folk undervegs, noko som igjen styrkjer den lokale økonomien og motiverer lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven deira».