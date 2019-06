Kompisar må svare for promillekrasj

Politiet meiner ein mann i 30-åra lot kameraten sitje bak rattet, sjølv om han hadde konsumert alt for mykje alkohol. Køyreturen i Nordfjord i august i fjor enda i eit trafikkuhell. Blodprøve teken to timar etter køyreturen viste ein promille på 2,46. Men dersom Sogn og Fjordane tingrett finn at det var bileigaren sjølv som sat bak rattet, vil politiet ha han dømd for å ha køyrt bilen med ein promille på 1,97.