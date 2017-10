Kommunen seier nei til 29 meter høge bustadblokker

VEGENDRING: Alf Reidar Myrstad (Sp) er leiar i teknisk- og samfunnsutvalet i Eid kommune. Foto: Eid kommune

– Vi har avist førespurnaden om å bygga ut. Vi sender saka tilbake til utbyggar for at dei skal kome med eit framlegg som inneber ein vegtilkomst frå nordsida. Anten frå riksveg 15, E39 eller Rådhusvegen, seier Alf Reidar Myrstad (Sp), som er leiar i teknisk- og samfunnsutvalet i Eid kommune.

Med unntak av ei stemme var det samrøystes å gje avslag.

I førre veke presenterte Din Bustad Eigedom sitt ønske om å bygge fire nye bustadblokker aust i Nordfjordeid sentrum. Blokkene er planlagt til å bli mellom 25 og 29 meter høge, som vil gjera dei til dei høgaste bygningane i fylket. Til samanlikning er sentralsjukehuset i Førde 25 meter.

Det var Fjordabladet som omtalte avslaget frå kommunen først.

– Skuffa

Naboane som bur i området var kritiske til planen og frykta at dei ville føra med seg eit «trafikalt helvete». No har dei blitt høyrd av politikarane.

– Innspela frå dei som bur i området no vog tungt. Det trafikkbildet som hadde blitt der med 60 leilegheiter hadde blitt mykje og vi var bekymra for trafikken. Spesielt morgon og ettermiddag, seier Myrstad.

Meldinga om avslaget vart ikkje godt motteke av Vegard Meland i Din Bustad Eigedom.

– Vi er skuffa over vedtaket. Men vi tar det til etterretning, seier Meland.

Kan få klarsignal likevel

Men trass i at eit neste samrøystes utval i kommunen sa nei til planane, betyr ikkje det at det ikkje vert bygd bustadar der.

– Utvalet syns det er eit bra prosjekt, men at ein må gjera noko med tilkomsten for bilar. Vi valde å gje dei ei tilbakemelding alt no, slik at dei har god tid til å kome med forbetringar. Vi er klare for å ta opp att saka, seier Myrstad.

Meland er klare på at dei ikkje har planar om å gje opp draumen om å byggja bustadfeltet.

– No skal vi lese gjennom vedtaket og så skal vi gå i dialog med arkitekten vår for å prøva og koma vedtaket i møte, seier Meland.