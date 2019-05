Kommunar vinn lite, trur professor

Kommunane får ikkje mykje inntekter frå vindkraftprosjekt, meiner professor Øivind Anti Nilsen ved NHH. Til E24 seier han at det er rart at så mange kommunar har ønska å vere med på satsinga på landbaserte vindmøller. Over 30 nye vindkraftverk skal byggast innan få år.