– Det er naudsynt å auke sikringa om folk skal leve trygt i dette landet, seier KS-styreleiar Gunn Marit Helgesen.

Vel 172.000 nordmenn bur i faresoner for skred, flaum og kvikkleire, slik NVE definerer det.

Berre på grunn av skredfare åleine har vel 13.500 menneske her til lands fått strenge byggeforbod, men staten krev heller ikkje at dei flyttar.

RAS: I sommar gjekk dette raset mot eit bustadfelt i Jølster. Foto: Hallstein Dvergsdal

KS meiner løyvingane til sikring bør aukast med minst 400 millionar i året, utover dei 300 millionane som blir brukt til dette i år.

UROA: Styreleiar i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Løyvingane aukar for lite, og for sakte. Det er betre å førebygge enn å reparere, seier Helgesen.

For styresmaktene har i perioden 2011–2018 brukt 10,7 milliardar kroner på reparasjon etter ras og flaumar, medan 2,3 milliardar er brukt til førebygging. Ein stor del av pengane til førebygging går også til akutte tiltak der det alt har vore ras og flaum, ifylgje KS.

Må bu på eigen risiko

Familien til Lene og Øystein Førde Navelsaker er blant dei som har fått beskjed om at dei bur i ei skredsone. Draumen var å utvikle garden, og legge til rette for nye generasjonar.

No ser det mørkare ut. For dei som bur i ei skredfaresone får også forbod mot nye hus og driftsbygningar.

– Vi kan ikkje bygge nytt, men vi får bu her på eigen risiko, seier Øystein Førde Navelsaker oppgitt.

BYGGING PÅ VENT: Familien Førde Navelsaker ville utvide eksisterande fjøs, men sidan garden er merka til å vere i skredsone fekk dei nei på byggesøknaden. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Dei veit ikkje om det er realistisk å få rassikra der dei bur.

– Om til dømes huset skulle brenne, ville vi ikkje få lov å bygge det opp att, seier Lene Førde Navelsaker.

Ordførar: Vanskeleg å forstå for vanlege folk

Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V) seier staten ikkje kan overlate problemet til privatpersonar og kommunane.

OPPGITT: Ordførar i Eid Alfred Bjørlo (V). Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK SOGN OG FJORDANE

– Folk får ei analyse smelt på bordet som seier at her kan ein halde fram å bu, men at det er for farleg å bygge nytt. Alle skjønar at det er vanskeleg å halde seg til slike doble signal, seier Bjørlo.

Det er Olje- og energidepartementet som har ansvaret for å gi pengar til skredtiltak, statssekretær Liv Lønnum (Frp) seier dei har auka løyvingane.

– Regjeringa tar folk sin tryggleik på alvor. Det er eit stort behov der ute, dette er eit langsiktig arbeid som må jobbast systematisk med, seier Lønnum.