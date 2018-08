Kom til Norge utan førarkort

Det vanka reaksjonar mot fem av 70 kontrollerte køyretøy under ein mobil trafikkontroll i Aurland, Sogndal, Flåm og Kaupanger i går. Ein bilførar blir meld til politiet for å ikkje ha sikra ein passasjer under 15 år. Ein utanlandsk førar måtte parkere bilen sidan han ikkje hadde med seg førarkort og legitimasjon på norgesturen. Tre bilførarar gebyr for manglande vognkort og bruk av bilbelte.