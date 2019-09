Kom heim med 20 medaljar

Ni gull, seks sølv og fem bronsemedaljar vart behaldninga for friidrettsutøvarane frå fylket under helgas kretskonkurranse for 13- og 14-åringar i Haugesund. Flest gullmedaljar vart det til Jakob Slåtten (Jølster), som vann 80 meter hekk, 60 meter og 200 meter hekk. I kretskonkurransen vart Sogn og Fjordane nummer tre, bak Hordaland og Rogaland.