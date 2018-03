Kom heim frå Spania med EM-sølv

Arne Tefre (Førde) vann EM-sølv under innandørs-EM for veteranar i helga. Tefre fekk 11,46 meter som beste resultat i tresteg i 60-årsklassa. Med 32 utøvarar stilte Norge med ein av dei minste troppane under meisterskapen i Madrid. Likevel vart det seks gullmedaljar, åtte sølvmedaljar og seks bronsemedaljar, melder friidrett.no.