Kolonnekøyring, snø og glatte vegar mellom aust og vest

– Det er ustabilt ver i fjellet no, så det er vanskeleg å spå korleis det kjem til å sjå ut, men nett no har det kome ein del snø, seier Jan Erikstad ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

Brøytemannskap har brukt natta og morgontimane til å prøve å få vekk mest mogleg snø, men det framleis vere litt krevjande å køyre.

Snøen og vêret har ført til at Vegvesenet driv kolonnekøyring på fleire av dei viktige fjellovergangane mellom Aust- og Vestlandet.

Her er det kolonnekøyring no:

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet

Riksveg 15 over strynefjellet

E134 over Haukelifjell

Fylkesveg 50 Aurland-Hol

Over Hardangervidda er det kolonnekøyring for tunge køyretøy, medan vegen over Vikafjellet er heilt stengd.

Vegen over Filefjell har vore open i heile natt, og er det framleis.

GLATT: Det er glatt på Strynefjellet, og Vegvesenet har innført kolonnekøyring. Dette biletet er frå tidlegare i år. Foto: Statens vegvesen

Det er venta meir snø

Og snøvêret har ikkje planar om å gje seg heilt endå. Heile laurdag skal det kome ein god del snø på alle fjellovergangane.

– Men eg trur og håpar at brøytemannskapet skal klare å få det unna, slik at det skal gå fint å køyre. Likevel torer eg ikkje å spå, for fjell er fjell, seier Erikstad ved Vegtrafikksentralen.

USTABILT: Jan Erikstad fortel at det er ustabilt ver i fjellet. Foto: Jan Christian Jerving

Det kan også vere glatt på dei snødekte vegane. Natt til laurdag var det så glatt at eit vogntog køyrde seg fast på riksveg 5 mellom Jølster og Sogndal. Vogntoget vart ståande i fleire timar, men like etter klokka åtte skal bilbergar ha klart å få det vekk frå vegen.

Folk blir likevel oppmoda om å køyre forsiktig, og følge med på status for den vegen dei har tenkt å køyre.