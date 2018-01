Kolonnekøyring over Vikafjellet

Frå klokka 12.00 vil riksveg 13 over Vikafjellet vere open for kolonnekøyring. Vegtrafikksentralen melder om at vegen no er stengt på grunn av oppryddingsarbeid. Frå klokka 12 vil det vere kolonnekøyring på grunn av smal vegbane.