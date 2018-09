Kollisjon var motorhavari

Politiet rykte i ettermiddag ut til Halbrendslia på E39 i Førde etter melding om at to bilar hadde kollidert. Då patruljen kom fram til staden synte det seg at det ikkje var snakk om kollisjon, men ein bil med motorhavari, melder politiet på Twitter. Bergingsbil er på veg, og politiet blir på staden for å dirigere trafikken.