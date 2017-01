Kollektiv-krav frå Hordaland

Hordaland vil krevje å få ansvaret for kollektivtilbodet i ein Vestlandsregion med Sogn og Fjordane. Det stadfestar fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF). Politikarar frå dei to fylka møtast på Os i dag og i morgon for å forhandle fram ei endeleg avtale om oppgåvefordeling. Du kan følgje historia om Vestlandsregionen her.