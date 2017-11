Knuste ruter og oppskorne dekk i Florø

– Vi har fått inn to uavhengige meldingar av folk som har sett at det var gjort hærverk i området rundt skulen, seier Stein Rune Halleraker ved politiet sin operasjonssentral.

Politiet er no på staden for å prate med vitne, og for å få kontakt med dei som eig bilane. Det vil bli oppretta sak, fortel operasjonsleiaren.

Den siste tida har det vore fleire meldingar om hærverk i Florø. mellom anna vart fleire ruter på Storevatn barnehage knuste førre helg. Det enda med at barnehagen måtte stenge ein periode.

OPPRETTAR SAK: Politiet fortel at dei opprettar ei sak etter hærverket i Florø. Foto: Truls Kleiven

Kan ikkje seie om at det er samanheng mellom hærverka

Meldingane i dag er mellom anna at ein bil har fått knust fire ruter, medan ein annan har fått knust ei rute. Begge bilane skal ha fått skorne opp dekka med kniv. Også ein gravemaskin har fått knust ruta, og ei glasrute på skulebygningen skal også vere knust.

HAR BRUKT KNIV: Dei som har skore opp dekka skal ha brukt kniv. Foto: Truls Kleiven

Bilane det gjeld har stått parkert i området rund Flora vidaregåande skule, og ugjerninga skal ha skjedd i løpet av natta.

– Vi kan ikkje seie endå om det er samanheng mellom dei ulike hærverka, men vi vil uansett melde desse forholda, fortel Halleraker.