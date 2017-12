Knuste dør og reiv t-skjorte

Politiet måtte like over klokka 01 i natt rykkje ut til eit hotell i Sogndal. Ein mann i 20-åra knuste inngangsdøra og reiv opp t-skjorta til ei vakt ved staden. Mannen vart vist vekk og hotellet har varsla at dei vil melde hendinga.