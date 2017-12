Knuste bilrute og reiv opp klede

Natt til veslejulaftan måtte politiet vise bort ein amper mann i 30-åra frå Florø sentrum. Vedkomande hadde bråka på ein utestad. Då han dukka opp igjen i sentrum, vart han meld til politiet. Omtrent samstundes var ein kar i klammeri med to personar utanfor eit hotell i Førde. Han vart pågripen for å ha knust frontruta på ein bil og for å ha rive opp kleda på bileigaren.