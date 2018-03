Knepen siger for Stryn

Det enda med siger for herrelaget til Stryn i handball i møte med Kjøkkelvik. Stryn sikra sigeren med 24- 23. Med 14 poeng på 20 kampar ligg Stryn no på 10.-plass på tabellen. Neste kamp for Stryn er heime mot Ski den 24. mars.