Klausen ny ordførar i Askvoll

Ole André Klausen frå Høgre vert ny ordførar i Askvoll. Det er klart etter at Venstre og Høgre har inngått ein avtale om kven som skal ta over for Frida Melvær (H) når ho reiser på Stortinget. Gunnar Osland (V) held fram som varaordførar. Det formelle valet av ordførar vert gjort i kommunestyremøte den 4. oktober.