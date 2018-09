Klarte VM-krav

Ine Andersson frå Tamvarskjelvar klarte i går kravet til VM i vektløfting for senior. Det var under Ålborg Cup i Danmark at Andersson klarte kravet med 82 kg i rykk og 105 i støt i klasse 59 kg kvinner. VM i vektløfting blir arrangert i Turkmenistan i november.