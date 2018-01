Klarte EM-kravet

Ine Andersson frå idrettslaget Tambarskjelvar i Naustdal klarte under Vestlandsmeiserskapen i helga kvalifiseringskravet til EM i vektløfting. I vektklassen 58–63 kilo rykka ho 63 kilo og støytte 105 kilo, noko som var akkurat nok for å klare kravet. Sjølv om ho klarte kravet, er EM laget framleis ikkje teke ut. Frå før har Marit Aardalsbakke frå same laget også klart kravet.