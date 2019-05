Klare for nedrykk

Det heldt ikkje med 2-0 siger for Kristian Fardal Opseth og Buyuksehir Belediye Erzurumspor i bortekampen mot Kayeserispor. Både Göztepe og Bursaspor vann sine kampar 2-1. Buyuksehir Belediye Erzurumspor ligg no på 17.-plass i den tyrkiske ligaen og er klare for nedrykk.