Klare for EM-kvalik

Landslagstroppen som er teken ut til EM-kvalifiseringa i volleyball, er prega av både noverande og tidlegare spelarar frå Førde volleyballklubb. Øystein Løken Bergum, Mathias Loftesnes, Lars Fredrik Tvinde og Bjarne Nikolai Huus (biletet) er alle med på det norske landslaget. Dei skal spele to kampar for Noreg, og reiser til Polen for å førebu seg på kvalikens første kamp mot Georgia på nyåret.