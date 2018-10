Kjøpte konsert for 23.000 kroner

Konserten med Oselie Henden har blitt auksjonert vekk for 23.000 kroner. Fjorårets vinnar av Melodi Grand Prix ville støtte TV-aksjonen der pengane går til Kirkens Bymisjon og deira arbeid for eit varmare og inkluderande samfunn. Difor bestemte ho seg for å auksjonere vekk ein konsert med seg sjølv. Til no er det samla inn nesten 240 millionar kroner til årets TV-aksjon.