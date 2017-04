Kjøpt inn av Kulturrådet

Forfattar Katrine Sele si bok Jølster Hotell er kjøpt inn av Kulturrådet. Boka handlar om korleis livet er i eit asylmottak. I ein periode budde ho på Jølster mottak for å koma nærast mogleg flyktningane ho fortel om. Innkjøpet betyr at Sele si bok hamnar på bibliotek over heile landet. – Eg er kjempeglad for dette av to grunnar. For det første betyr det at boka har litterær kvalitet. For det andre at bodskapet i boka om mottakssystem kan nå ut til folk, seier Sele.