Kjøper aksjar

Vestlandsforsking kjøper aksjar for 230.000 kroner i det planlagde Vitensenteret i Sogn og Fjordane på Kaupanger. Målet med senteret er å auke interessa for matematikk, naturvitskap og teknologi. Senteret skal vere ope for både for alle, også turistar. Planen er at dei besøkande skal lære av praktiske øvingar og eksperiment.