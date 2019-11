Kjippen i britisk storavis

Det årlege nyttårstoget i Florø, Kjippen, er omtala i den britiske storavisa The Guardian. Folketoget er inne på lista over ti tradisjonelle vinterfestivalar i Europa. Avisa trekkjer fram at innbyggjarane i Florø tek for seg lokale tema med satiriske og humoristiske stikk.