Kjerstin Boge Solås vart toppskårar

Kjerstin Boge Solås frå Fjaler skåra flest mål for Tertnes i cupfinalen mot Larvik torsdag. Den nyslegne europameisteren Boge Solås skåra ni mål under kampen. Men Larvik vart noregsmeistrar etter å ha slege Tertnes 24–19. Larvik vann NM-gull for 17. gong.