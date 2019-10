Kjenner seg ryggdolka av Sp

Arbeiderpartiet følar seg svikta etter at dei ikkje fekk leiaren i kontrollutvalet under konstitueringa av kommunestyret i nye Sogndal kommune i går.

– Me hadde ein avtale, men så vart me dolka i ryggen av Sp, seier Clara Øberg (Ap).

Senterpartiet valte i staden å gje vervet til Høgre.