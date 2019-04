Kjempar for kreftkirurgien

Magekreftoperasjonane ved Førde sentralsjukehus blir truleg sentraliserte til Haukeland. Brystkreft- og nyrekreftkirurgien blir verande i Førde, men samarbeidet med Bergen må bli tettare, skriv Firda. Desse endringane blir no skisserte i eit framlegg til ny organisering av kreftkirurgien og annan planlagd kirurgi i Helse Vest. Framlegget blir lagt fram for styret i Helse Førde måndag. Det speglar av ein helsekvardag der statlege kvalitetskrav set spesialitetar ved mindre sjukehus under press, skriv avisa.