Kinesiske turistar fekk bot

To kinesiske turistar fekk bot for å ikkje bruke bilbelte under ein kontroll i Sogn i dag. Statens vegvesen kontrollerte totalt ni bussar med 119 passasjerar. 12 førarar fekk mangellapp for dårlege lys, og ein førar fekk køyreforbod fram til han fekk orden på lysa sine.