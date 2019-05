Kaupanger ute av NM-cupen

Cupeventyret er over for Kaupanger sitt 1. divisjonslag for damer. Første runde i NM-cupen i fotball enda med tomålstap borte mot 2. divisjonslaget Vestsiden-Askøy. Heimelaget scora begge sine to mål etter kvilen. Andrea Skattebo debuterte for start for Kaupanger, medan også Haleema Hamilton Frøiland fekk sin debut.