Sogningane leverte ein solid kamp med overbevisande 2–0 over Tromsdalen på Kaupanger stadion søndag ettermiddag.

– Eg er glad og stolt over prestasjonen. No er vi der vi skal vere. Endeleg nådde vi målet vårt. Det er ei god kjensle, seier trenar Øystein Lindesteg Rinde med eit stort glis.

Scora i krysset

Med over 600 jublande sogningar runddt bana, fyrverkeri, trommer og korpsmusikk var alt på plass for å gi kampen ei ramme ein opprykksfest verdig. Og dei frammøtte fekk valuta for inngangspengane. Alt etter 18 minutt scora Miriam Vilnes Mjåseth, medan Tea Berteig fekk æra for å sette inn det andre målet etter 60 minutt. Og det gjorde ho attpåtil med å setje ballen i krysset frå kring 20 meters hald.

JUBEL: Det var mykje jubel og stor stemning på Kaupanger stadion i dag. Her er det målet til lagkaptein Tea Berteig som vert feira. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Vi var best

– Det er jo ein kamp der vi sløsar med sjansane, men vi er suverent beste laget. Dei har ingenting å kome med. Det er klasseskilnad på laga. Det er sjølvsagt alltid ei spenning når det står 1–0 eller 2-0, men så lenge vi var konsentrerte og ikkje sleppte dei til, så såg eg tidleg at dette gjekk vegen, oppsummerer Lindesteg Rinde.

– Fantastisk stemning

Om ramma rundt kampen seier ansvarleg for det andre målet og lagkaptein, Tea Berteig, dette:

HAR EITT MÅL: Trenaren sitt viktigaste mål no er å få behalde alle spelarane til neste år. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Den var heilt fantastisk. Vi fekk det vi ville ha med masse tilskodarar og trommer. Det er moro med ein slik bygdefest. No skal det sprettast 10–15 champagneflasker i garderoben og så skal vi ut og ete middag. Dette skal feirast, jublar ho.

– No må vi behalde dei vi har

Gleda er ikkje mindre hos lagveninne Vilnes Mjåseth som sette inn det første målet via beinet til ein Tromsdalen-spelar og over keeper.

– Det er ganske ubeskriveleg. Vi har jo hatt dette målet ganske lenge og det var kjekt å nå det i år. Endeleg, oppsummerer ho det faktum at dei neste år spelar i 1. divisjon.

Verken Berteig eller Vilnes Mjåseth har fått tid til å tenkje så mykje på korleis livet i 1. divisjon vil verte til neste år. Men trenaren har i alle fall eitt mål:

– Det viktigaste målet er å behalde dei spelarane vi har, seier Lindesteg Rinde.