Kaupanger hentar danske

Kaupanger sitt damelag har styrka stallen med Lea Willumsen før comebacksesongen i 1. divisjon fotball. Midtbanespelaren har aldersfastlagde landskampar for Danmark, og har spelt for IF Centrum og Horsens i heimlandet. 24-åringen studerer for tida i Sogndal og spelte i fjor 3. divisjon med Sogndal.