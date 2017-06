Kaupanger fossar vidare

Kaupanger sine fotballdamer i andredivisjon snudde til siger og vann 2–1 borte mot Vestsiden-Askøy. Dei kom under 1–0 tidleg i første omgang, men to mål etter kvilen sikra laget sin sjette siger på sju forsøk denne sesongen. Dei toppar no tabellen, fem poeng framfor Fyllingsdalen som har ein kamp mindre spelt. Førde sitt damelag tapte 4–1 heime mot Arna Bjørnar 2 og ligg nest sist med fire poeng.