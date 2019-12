Kåra til Årets kommuneprofil

Eid sin siste, og Stad sin første ordførar, Alfred Bjørlo (V) er kåra til Årets kommuneprofil. Det melder Kommunal Rapport. Bjørlo fekk 34 prosent av røystene. – Eg er veldig takksam for å ha blitt nominert, og eg er veldig takksam for at så mange har røysta på meg, seier han.