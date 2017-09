Kåra Frp-topp til næringslivsguru

NHO har kåra det dei kallar "Sogn og Fjordane sin næringspolitiske guru" og har landa på Frp sin listetopp for stortingsvalet, Britt Dalsbotten. Organisasjonen grunngjev kåringa med at Dalsbotten har delteke på mange av deira valmøte, og at ho har god kjennskap til næringslivet i fylket.