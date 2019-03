Kaos på Filefjell

Berre E16 over Filefjell er open for fri ferdsel mellom aust og vest, men også her er det dårleg vêr. Ein vogntogsjåfør tipsar NRK Trafikk om dårleg sikt og vanskeleg framkome. Fleire vogntog står og tar på kjetting på fjellovergangen. – Det er kaotisk, fleire bilar står i og utfor vegen, seier tipsaren.