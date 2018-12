Kan rykka ned igjen

Gustav Valsvik og Eintracht Braunschweig spelte i går 2–2 heime mot Aalen i tysk tredjedivisjon. 17 kampar ut i sesongen ligg laget heilt sist og kan styre mot sitt andre nedrykk på to år. For halvanna år sidan spelte Valsvik og lagkameratane om opprykk til Bundesliga, men dei to siste sesongane har det berre gått nedover.