Kan ikkje ta imot heimlause kattar

Tilgangen på folk som ønskjer å ta vare på heimlause kattar er så dårleg at dyrevernlaget i Indre Sogn har bestemt at dei må innføre inntaksstopp. Leiar Randi Aarethun seier til nettavisa porten.no skriv at det er spesielt kattar som har gått ute lenge, og som ikkje er husvane, som er vanskelegast å skaffe ein heim til.